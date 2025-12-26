Mirror: Атеистка из Канады заявила, что во время клинической смерти попала в рай

Атеистка из Канады заявила, что во время клинической смерти она побывала в раю и увидела будущее человечества. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Mirror.
Инцидент произошел во время ужина в Ванкувере, где Хизер Мэй внезапно почувствовала сильное стеснение в груди. По пути в больницу у нее случилась массивная легочная эмболия — смертельно опасная закупорка артерии. Девушка рассказала, что пережила клиническую смерть.
Она описала, как погрузилась в темноту, оказавшись на огромном озере в полном одиночестве, но с ощущением комфорта. Затем Хизер увидела точку света, которая превратилась в туннель, и поднялась вверх. По ее словам, там она встретила около ста знакомых, включая прабабушку, которая сказала ей: «Хизер, ты умерла».
Также девушка получила золотой шар, в котором увидела будущее человечества, полное конфликтов, гражданских войн, голода и протестов. После пробуждения Хизер решила предостеречь людей о том, что увидела, передает издание.
В Соединенных Штатах священник Дин Брэкстон пережил клиническую смерть длиной 105 минут. По словам мужчины, его забрали в «другое царство», которое он назвал небом. Там, по воспоминаниям священника, его встретили покойные родственники, ангелы, Иисус и Бог.
Ранее американка Триша Баркер также пережила клиническую смерть и рассказала о пережитом опыте. Баркер попала в автокатастрофу. Ее госпитализировали с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами.