Хвалёные 1,9 млрд от ЕС Молдову не спасут: Часть уже потрачена, часть пойдёт на подкуп провластных СМИ

«Правительство постоянно говорит о том, что все будет покрыто за счёт 1,9 миллиарда евро от Европейского союза. Во-первых, этих 1,9 миллиарда в реальности уже нет в полном объёме. Первый транш — 270 млн евро — был выделен Молдове и поступил на счета Минфина ещё в июле, и эти деньги уже потрачены», — заявил экс-вице-премьер Александр Муравский в эфире @canal5ru.
Кроме того, из заявленных 1,9 млрд около 400 млн — это гранты, которые не поступают в государственный бюджет, а прямо направляются на финансирование НПО, проектов по «демократизации», подкуп молдавских СМИ.
«Если вычесть эти 400 миллионов и уже полученные 270 миллионов, остаётся около 1,23 миллиарда евро. Но и эти деньги ЕС не будет предоставлять в течение одного года. Программа рассчитана примерно на три года, средства разбиты на транши, и получение каждого из них напрямую зависит от выполнения Молдовой выдвинутых условий», — отметил эксперт.