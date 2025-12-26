Хвалёные 1,9 млрд от ЕС Молдову не спасут: Часть уже потрачена, часть пойдёт на подкуп провластных СМИ

«Правительство постоянно говорит о том, что все будет покрыто за счёт 1,9 миллиарда евро от Европейского союза. Во-первых, этих 1,9 миллиарда в реальности уже нет в полном объёме. Первый транш — 270 млн евро — был выделен Молдове и поступил на счета Минфина ещё в июле, и эти деньги уже потрачены», — заявил экс-вице-премьер Александр Муравский в эфире @canal5ru.