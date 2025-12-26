Когда можно возвращать в рацион мясо после Рождественского поста: ответ врача

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, как правильно выходить из 40-дневного поста и когда можно снова есть мясо. По ее словам, резкий возврат к привычному рациону может навредить пищеварению, поэтому важно действовать постепенно и внимательно следить за самочувствием. Об этом она рассказала в беседе с RT.
«Начинать выход следует с легких белков. Мясо будет в последнюю очередь. Если при введении какого-то продукта появились тяжесть, вздутие, иной дискомфорт — его нужно пока отложить», — отметила Писарева.
Врач пояснила, что в первые три дня после поста организм нужно подготовить к животным белкам. В этот период подойдут яйца всмятку, омлеты, кисломолочные продукты и творог. Порции должны быть небольшими, чтобы запустить выработку ферментов и не перегрузить желудочно-кишечный тракт.
С четвертого по седьмой день диетолог посоветовала добавлять рыбу и морепродукты, лучше приготовленные на пару. Жирную рыбу можно вводить позже, а мясо — только на второй неделе.
Напомним, Рождественский пост — последний из четырех многодневных постов календарного года. Он готовит верующих к одному из самых радостных и светлых зимних праздников. В этом году он начался 28 ноября, а закончится 6 января.