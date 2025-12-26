Когда можно возвращать в рацион мясо после Рождественского поста: ответ врача

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, как правильно выходить из 40-дневного поста и когда можно снова есть мясо. По ее словам, резкий возврат к привычному рациону может навредить пищеварению, поэтому важно действовать постепенно и внимательно следить за самочувствием. Об этом она рассказала в беседе с RT.