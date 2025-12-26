В Петербурге задержали 70 участников молившейся за Зеленского секты

Правоохранители пресекли собрание проукраинской религиозной организации в Адмиралтейском районе Петербурга. В мероприятии участвовали более 70 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”, санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», — говорится в публикации издания со слов источника.
В правоохранительных органах уточнили, что организация, созданная на Украине под видом духовного просвещения и обучения целительству, на деле ведет психоментальную войну против россиян. Адепты осуждали СВО и молились за главаря киевского режима Владимира Зеленского.
При этом организаторы секты сделали все для скрытности. Участникам было запрещено делиться своим мнением о СВО и Украины с друзьями и родственниками. Также организаторы сделали график, по которому участники сменяли друг друга, чтобы молиться за Зеленского круглосуточно.
