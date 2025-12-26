В Петербурге задержали 70 участников молившейся за Зеленского секты

«На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”, санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», — говорится в публикации издания со слов источника.