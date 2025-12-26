Конституционный суд не принял жалобу водителя, чей автомобиль задавил младенца

Конституционный суд России отказал в рассмотрении жалобы водителя, чей автомобиль в 2021 году задавил десятимесячного младенца на пляже под Воронежем после того, как за руль забрался двухлетний ребёнок.
Как следует из опубликованного определения КС, 34-летний Максим Ряднов оспаривал конституционность статьи Уголовного кодекса, по которой его осудили. Суд разъяснил, что норма применяется в том числе в связи с правилами дорожного движения, которые требуют от водителя принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.
Трагедия произошла вечером 8 августа 2021 года на берегу водоёма. Машина Ford Focus, внутри которой находился двухлетний ребёнок, покатилась и наехала на младенца. От полученных травм мальчик скончался на месте.
В феврале 2023 года водитель был приговорён к четырём годам колонии-поселения по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.