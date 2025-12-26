Конституционный суд не принял жалобу водителя, чей автомобиль задавил младенца

Как следует из опубликованного определения КС, 34-летний Максим Ряднов оспаривал конституционность статьи Уголовного кодекса, по которой его осудили. Суд разъяснил, что норма применяется в том числе в связи с правилами дорожного движения, которые требуют от водителя принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.