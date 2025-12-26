Ричмонд
Минздрав сообщил о включении в перечень ЖНВЛП восьми препаратов

Минздрав сообщил об исключении из перечня ЖНВЛП 20 препаратов.

Источник: Аргументы и факты

В России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили 8 средств, 20 убрали, пишет ТАСС.

В Минздраве рассказали, что перечень ЖНВЛП включает в себя более 800 международных непатентованных наименований, которые предназначены для лечения социально значимых заболеваний. В список добавили 8 лекарств.

Эти препараты подходят для терапии анемии, рецидивирующего перикардита, рака молочной и предстательной желез, пищевода, носоглотки и легкого, а также для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза.

«Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм в связи с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали оригинальный препарат для лечения синдрома Хантера.