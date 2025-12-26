Ричмонд
15-летняя звезда на спецпоказе: Виталия Корниенко в оцеплении из 4 охранников

Юная звезда сериала «Папины дочки» Виталия Корниенко произвела фурор на закрытом показе. 15-летняя актриса появилась в сопровождении целого эскорта: четыре охранника и личный помощник создавали серьёзное оцепление. Однако за этим строгим кордоном скрывалась совсем другая Виталия — улыбчивая, приветливая и открытая для фанатов. Она не только фотографировалась с юными поклонниками, но и раздавала автографы. Дети, чтобы получить заветную подпись, придумывали целые легенды, а их счастью не было предела. Яркий контраст между статусной защитой и искренней доступностью звезды.