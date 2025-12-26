Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пожилые люди получат пенсии досрочно: СФР пояснил, с чем это связано

В Башкирии из-за Нового года пенсии выдадут досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионеры Башкирии, которые обычно получают выплаты в начале месяца, смогут получить январскую пенсию еще до наступления Нового года. Об этом сообщает Социальный фонд России.

Как уточнили в пресс-службе СФ, для тех пенсионеров, у кого установленная дата получения пенсии через банк приходится на период с 1 по 11 января, выплаты будут перечислены досрочно — до 30 декабря. Если пенсия зачисляется в другие даты месяца, то перечисление средств пройдет по стандартному графику.

Пенсионеры, получающие выплаты через отделения «Почты России», получат январскую пенсию в привычные даты. Почтальоны начнут доставку на дом с 3 января.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.