Минобороны: новый всевысотный обнаружитель заступил на охрану неба Беларуси

Минобороны Беларуси показало новую технику для охраны воздушных границ.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о новой военной технике для охраны воздушных рубежей.

Так, на охрану неба над Беларусью заступила новая радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель 96Л6 (ВВО). Станция предназначается для обнаружения и измерения координат целей.

В минобороны пояснили, что новая техника работает на обнаружение и взятие на сопровождение одновременно ста целей на расстоянии до 300 километров. Также данная станция может выдавать по всем 100 целям целеуказание.

В Минобороны сказали, что всевысотный обнаружитель заступил на боевое дежурство, что является одним из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о напряженной обстановке на западном направлении.

Недавно стало известно, что соседняя с Беларусью Литва купит у Швеции противотанковые боеприпасы.

А ранее стало известно, что Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью.