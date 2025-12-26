Минобороны: новый всевысотный обнаружитель заступил на охрану неба Беларуси

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о новой военной технике для охраны воздушных рубежей.
Так, на охрану неба над Беларусью заступила новая радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель 96Л6 (ВВО). Станция предназначается для обнаружения и измерения координат целей.
В минобороны пояснили, что новая техника работает на обнаружение и взятие на сопровождение одновременно ста целей на расстоянии до 300 километров. Также данная станция может выдавать по всем 100 целям целеуказание.
В Минобороны сказали, что всевысотный обнаружитель заступил на боевое дежурство, что является одним из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.
Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о напряженной обстановке на западном направлении.
Недавно стало известно, что соседняя с Беларусью Литва купит у Швеции противотанковые боеприпасы.
А ранее стало известно, что Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью.