Вышла на костылях: Анастасия Павликова против сценичной мечты дочери

Несмотря на то, что Анастасия Павликова появилась на премьере на костылях, она нашла силы для откровенного разговора. В беседе с актёром блогер с очень непростой судьбой рассказала, что её дочь Лилия хочет петь и танцевать. Но сама Анастасия, прошедшая через тяжелейшие испытания (о чём она откровенно говорила в подкасте «Потрясения»), честно призналась: она не советует дочери этот путь. Трогательный и очень личный диалог о материнской заботе, горьком опыте и детских мечтах.

