Лурье обратилась к Долиной с просьбой насчет квартиры: вот что ответила певица

Нужно отметить, адвокат Лурье заявила, что артистка планирует съехать с квартиры, но не раньше 5 января. Эти сроки крайне неудобны для покупательницы жилья, но она пока ничего не может с этим поделать. При этом артистка до этого называла совершенно другие сроки, она хотела освободить квартиру не раньше 30 января 2026 года.