Лурье обратилась к Долиной с просьбой насчет квартиры: вот что ответила певица

Полина Лурье обратилась к народной артистке РФ Ларисе Долиной с просьбой насчет квартиры. Покупательница попросила певицу освободить недвижимость до Нового года, а именно до 30 декабря 2025 года. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает РИА Новости.
«Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря», — рассказала юрист в интервью журналистам.
Нужно отметить, адвокат Лурье заявила, что артистка планирует съехать с квартиры, но не раньше 5 января. Эти сроки крайне неудобны для покупательницы жилья, но она пока ничего не может с этим поделать. При этом артистка до этого называла совершенно другие сроки, она хотела освободить квартиру не раньше 30 января 2026 года.