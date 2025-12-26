Звездный контраст на закрытом показе: Виталия Корниенко и Александр Яценко

В Москве прошла премьера семейного фильма, и поведение его главных героев стало почти интереснее самого кино! Александр Яценко пришел на показ скромно, без лишнего внимания. А 15-летняя звезда «Папиных дочек» Виталия Корниенко появилась в сопровождении целого оцепления из четырех охранников и ассистента! Но вот парадокс: несмотря на всю эту охрану, Виталия была невероятно мила и открыта! Она улыбалась, фотографировалась с детьми и раздавала автографы. Маленькие фанаты, чтобы получить подпись, придумывали целые легенды и прыгали от счастья в случае успеха! На премьеру также пришли звезды со своими детьми: регбист Василий Артемьев с дочерью Елизаветой, блогер Анастасия Павликова с дочкой Лилией и другие известные личности. Среди гостей специального показа «Буратино “также были: Яна Аносова, Андрей Титченко, Дмитрий Король, Илья Гуров, Мария Букатарь (Бакара), Олеся Проглядова, Оксана, Ольга Николаева (Солнце), Анастасия Павликова, Ева Матч.