Во сколько обойдется праздник: подсчитали затраты на новогодний стол

До наступления Нового года осталось менее недели, и праздничная суета уже охватывает хозяек по всей стране. Многие из них составляют списки необходимых продуктов, ведут подсчеты в уме и размышляют о том, какой новый популярный салат попробовать в этом году. Длинные выходные как нельзя лучше подходят для того, чтобы закупить все необходимое для новогоднего стола. Корреспондент БЕЛТА отправился в одну из популярных сетей супермаркетов, чтобы узнать, во сколько же обойдется праздничный стол, а также немного «поохотиться» на скидки.
Что первым приходит на ум, когда представляешь новогодний стол? Конечно, «Оливье». Именно этот салат будет стоять на столе и еще несколько дней после Нового года доедаться общими усилиями всей семьи. Чтобы, как в одной из частей популярного фильма «Елки», не потерять память по пути за забытым горошком, перечислим перед походом основные ингредиенты: картофель, морковь и яйца, вареная колбаса и соленые огурцы, а также зеленый горошек. Для заправки — майонез.
С овощами все просто — это самая бюджетная часть блюда. Самую обычную белорусскую картошку можно купить за Br1,01 за кг. Можно взять и уже мытую — от Br2,79 до Br5,99. Однако мы же белорусы и умеем быстро чистить картошку с детства. Да и Новый год — дело затратное, поэтому берем самую обычную картошку и не переживаем. На салат нам понадобится всего 400 г, что обойдется примерно в Br0,40.
Примерно такая же ситуация и с морковкой. Обычная будет стоить Br1,28 за кг, а мытая — от Br2,49 до Br3,39. Берем по тому же принципу экономии 150 г и отдаем за морковь около Br0,20.
Дальше по списку яйца. Для блюда нужно четыре штуки. Десяток яиц будет стоить от Br3,40. Для тех, кто не планирует добавлять их в другие блюда, можно взять упаковку из шести штук — она обойдется в Br2,67.
Цены на вареную колбасу начинаются примерно от Br4 за 400 г и варьируются в зависимости от объема и вида. Тут можно найти акции. Например, в эту пятницу торговые сети Беларуси присоединились к проекту «Кожная пятнiца — роднае, сваё». В нашем супермаркете по этой акции можно было взять 400 г мортаделлы от Могилевского мясокомбината за Br4,39. Ее и возьмем.
Не обойдемся и без соленых или маринованных огурцов. Цены на них варьируются в зависимости от вида и граммовки и стартуют от Br4,99 за 700 г. Этот вариант и выбираем, нам нужно 250 г, а остальное пойдет на стол в дополнение к нарезке.
Ну и конечно зеленый горошек. Без этого ингредиента «Оливье» не «Оливье». Так банка консервированного горошка обойдется от Br4,29.
Последний элемент самого новогоднего салата — майонез. Традиционно его используют много и часто в салатах и других блюдах, поэтому хозяйки предпочитают брать сразу большой объем — упаковка в 400 г обойдется в Br3,19. Для «Оливье» нам понадобится 150 г.
Подведем итог: всеми любимый «Оливье» в нашем магазине обойдется в Br19−20. Но нужно учитывать, что у нас останется еще почти полкило маринованных огурцов, больше половины упаковки майонеза и сам салат на все праздничные выходные.
Следующее блюдо в трендах новогоднего стола — «Селедка под шубой». Цены на картошку и морковь помним. Нужные нам 500 г картофеля обойдутся примерно в Br0,50, а такое же количество моркови — в Br0,64. Также понадобится 500 г свеклы. В магазине за килограмм обычной свеклы попросят Br1,11, мытой — от Br2,39. Для более ленивых хозяек есть вариант уже сваренной свеклы — полкило обойдется в Br2,99. Обычный репчатый лук в магазине стоит Br1,60 за килограмм. Нам нужно всего 200 г, так что потратим всего около Br0,32. Яйца и майонез у нас остались от «Оливье», так что эта графа уже оплачена.
«Шубу» собрали — осталась селедка. В нашем случае мы нашли хороший вариант со скидкой — Br8,99 за полкило.
Таким образом, наша «Селедка под шубой», с учетом оставшихся продуктов от «Оливье», обойдется в Br11−12. И ее также хватит не на один день.
А вот для тех, кто не очень любит готовить самостоятельно, в магазинах есть отделы кулинарии. Однако предупреждаем: это будет несколько дороже. Так, готовая «Селедка под шубой» в магазине обойдется в Br17,39 за кг. Оливье в этот раз мы не нашли, но цены на другие салаты варьируются от Br13 до Br21.
Конечно, на двух салатах наполнение праздничного стола не заканчивается. У каждого свои предпочтения: кто-то делает акцент на закусках, кто-то пробует десятки новых салатов. Главное, что остается — на новогодний стол люди стараются поставить и что-то традиционное, любимое с детства, и что-то новое.
Что касается горячего, для любителей запеченной курицы все просто. В нашем случае целая тушка стоит Br6,93 за кг. В среднем она весит около 2 кг, так что обойдется примерно в Br12. Если хочется какую-то определенную часть, то, например, голень будет стоить Br6,99 за кг, а бедро — Br9,46. Необходимые для запекания специи найдутся дома у каждой хозяйки.
Частый вариант на новогоднем столе — мясо «по-французски». Кто-то готовит его с курицей, но более распространен вариант со свининой. В нашем случае кусочек свинины в зависимости от части обойдется от Br12 до Br15 за 500 г. К мясу обычно добавляют картошку: пропитавшись, она становится вкуснее. Цены на картошку помним — полкило обойдется в Br0,50, а лук (200 г) — около Br0,40. Майонез у нас остался после приготовления салатов. Еще нужен сыр: мы нашли хороший классический за Br19,99 за кг. Необходимые нам 150 г обойдутся примерно в Br3. И не забудем про помидоры: 200 г томатов обойдутся примерно за Br2 (при цене килограмма Br8,84). Таким образом, горячее в паре с гарниром обойдется в Br12−13 за более чем килограмм готового блюда.
Конечно, горячее можно купить и в готовом виде. Так, окорочка цыпленка на гриле будут стоить Br16,99 за кг, а классический цыпленок-гриль — Br19,49. Это тоже вариант для тех, кто много работает или не хочет заморачиваться.
Какой же новогодний стол без нарезок? Мясная тарелка — частый атрибут праздника. 250 г сыровяленой или сырокопченой колбасы можно взять за Br7−10, ветчины — за Br3−5, а полендвицы — за Br6−10.
Овощи всегда пользуются спросом на новогоднем столе. Например, томаты можно приобрести за Br8,84 за килограмм, огурцы — за Br8,86 за кг, а перцы — за Br12,09 за кг.
Не обойтись и без сырного ассорти. Белорусские производители предлагают достаточно широкий выбор, подходящий для любого бюджета. В нашем супермаркете, например, 125 г камамбера можно купить за Br5,99.
И, конечно, нельзя забыть про бутерброды с икрой. Баночка икры горбуши обойдется в Br17,99, упаковка масла (180 г) — Br3,99, а хрустящий багет — Br1,49 за 200 г.
Кстати, цены на фрукты в магазинах остаются доступными. Самые новогодние мандарины можно купить за Br5,99 за кг, белорусские яблоки стоят в диапазоне от Br4 до Br5 за кг, помело — около Br5,91 за кг, а хурма — Br6,99 за кг.
Понимая, что Новый год — время затратное, сетевые магазины объявляют скидки на некоторые позиции. В эту пятницу они также присоединились к проекту Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Кожная пятнiца — роднае, сваё». В магазине, где мы были, по скидке в рамках проекта можно приобрести 400 г мортаделлы за Br4,39, упаковку творожного сыра (150 г) за Br3,39 или упаковку моцареллы (150 г) за Br2,79.
Хорошая хозяйка знает, что для экономии и разнообразия стола стоит посетить несколько сетевых магазинов. Благодаря проекту МАРТ также в одном из магазинов в эту пятницу можно найти изделия для мясной нарезки по ценам от Br11,99 до Br33,99, а также различные сыры по ценам от Br5,49 до Br23,99. Там же можно купить сладкий подарок по цене от Br9,99.
В МАРТ отметили, что проект направлен на продвижение белорусских товаров и популяризацию белорусской культуры и языка. «К данному проекту уже присоединяются субъекты торговли, общественного питания и учреждения образования. Осуществляется активная работа по освещению данного проекта совместно со средствами массовой информации, а также ведется сотрудничество с блогерами для его продвижения. Мы ждем еще большей вовлеченности в реализацию данного проекта», — рассказали в министерстве.
Ну и какой новогодний стол без сладкого? В эту пятницу на десерт можно приобрести со скидкой продукцию предприятий «Белгоспищепрома». Например, в фирменном магазине «Коммунарка» с хорошей скидкой можно купить конфеты «Белорусские» по цене Br17,95 за кг или «Родныя словы» за Br14,29. А если вам нужно подготовить гостям подарок, отлично подойдет набор «Беларусь синеокая», который сегодня можно приобрести за Br9,99.
Скидки также объявил и «Спартак». Сегодня они предлагают подарочный набор конфет весом 300 граммов за Br5,80, а также множество других вариантов. «Пятничные» скидки предусмотрены от «Слодыч» и «Красного пищевика».
Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, проект продолжится. В ведомстве уже есть множество идей, касающихся различных аспектов жизни белорусов. Например, планируется обратить особое внимание на уникальные региональные блюда. О том, как пройдет следующая пятница, станет известно на следующей неделе.
Подводя общий итог, можно сказать, что сегодня в белорусских магазинах можно выгодно собрать новогодний стол из белорусских продуктов на любой бюджет.
БЕЛТА. -0-