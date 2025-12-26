Во сколько обойдется праздник: подсчитали затраты на новогодний стол

Частый вариант на новогоднем столе — мясо «по-французски». Кто-то готовит его с курицей, но более распространен вариант со свининой. В нашем случае кусочек свинины в зависимости от части обойдется от Br12 до Br15 за 500 г. К мясу обычно добавляют картошку: пропитавшись, она становится вкуснее. Цены на картошку помним — полкило обойдется в Br0,50, а лук (200 г) — около Br0,40. Майонез у нас остался после приготовления салатов. Еще нужен сыр: мы нашли хороший классический за Br19,99 за кг. Необходимые нам 150 г обойдутся примерно в Br3. И не забудем про помидоры: 200 г томатов обойдутся примерно за Br2 (при цене килограмма Br8,84). Таким образом, горячее в паре с гарниром обойдется в Br12−13 за более чем килограмм готового блюда.