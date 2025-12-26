Похоронят вместе с Меньшовым: фото и факты о прощании с Верой Алентовой

29 декабря на Новодевичьем кладбище Москвы пройдут похороны народной артистки России Веры Алентовой, выяснил aif.ru побывав на месте предстоящей церемонии.
Приготовления к проводам всенародно любимой актрисы начались за три дня.
Легенда советского и российского кино, любимая миллионами зрителей за роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Зависть богов» и «Время желаний», скончалась 25 декабря на 83-м году жизни. Ей стало плохо во время прощания с коллегой по сцене, актером Анатолием Лобоцким, в Театре имени Маяковского.
Прощание пройдет в родном театре.
Церемония прощания с Верой Алентовой запланирована на 29 декабря в Театре имени Пушкина, где актриса служила без малого 60 лет — от первой роли Райны в «Шоколадном солдатике» до спектаклей «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания». Именно здесь раскрылся ее сценический талант. После полудня траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище.
Алентова будет похоронена рядом с Меньшовым.
Актрису похоронят рядом с мужем — легендарным режиссером и актером Владимиром Меньшовым, ушедшим из жизни в 2021 году. Их брак, длившийся почти 60 лет, был одним из самых крепких и красивых союзов в отечественном кинематографе.
Могила Владимира Меньшова представляет из себя черный мраморный памятник с белыми голубями, взмывающими вверх. Этот дизайн — отсылка к одному из самых знаменитых фильмов режиссера «Любовь и голуби».
На кладбище идут приготовления.
В пятницу на участке Новодевичьего кладбища уже шла активная подготовка: дворники и техника расчищали снег, проводились необходимые ритуальные работы.
«Могилу выкопают в воскресенье и обложат хвоей. Сверху установят навес, чтобы ее не засыпало снегом. Дорожки будем чистить постоянно — столько, сколько понадобится», — пояснили сотрудники кладбища.
Работники кладбища ожидают, что в понедельник на Новодевьчье придет много людей, чтобы проститься с артисткой. Для организации захоронения рядом с памятником Владимиру Меньшову планируется переместить скамейку.
Соседство великих имен.
Место последнего упокоения Веры Алентовой будет находиться в окружении могил других выдающихся артистов — Александра Ширвиндта, Василия Ланового, Инны Чуриковой, Глеба Панфилова.
Поблизости можно увидеть очень много знаменитых имен: Людмила Гурченко, Марк Захаров, Юрий Никулин, Галина Волчек, Лев Дуров, Святослав Рихтер, Лидия Русланова, Татьяна Самойлова, Марк Бернес и другие.
Сердце остановилось рефлекторно.
Новость о смерти Веры Алентовой потрясла коллег и поклонников. По информации источников, актрисе внезапно стало плохо непосредственно в зале, где проходило прощание с артистом Анатолием Лобоцким. Прибывшая скорая помощь забрала Алентову в состоянии клинической смерти.
Врачи боролись за ее жизнь почти час — проводили реанимационные действия и в машине, и в отделении ГКБ № 1. К сожалению, усилия медиков ни к чему не привели. По данным СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб (тромбоэмболия).
Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в комментарии aif.ru объяснил, почему в такой ситуации врачи часто бывают бессильны.
«Тромбоэмболия дает летальный исход в практически 99%, даже если пострадавший находится в условиях стационара. Эта очень печальная история связана с рефлексом, который возникает при попадании тромба в лёгочную артерию… Если он “влетает” в лёгочную артерию, то возникает синдром, который вызывает спазм и рефлекторную остановку сердца», — заявил эксперт.
Жизнь, отданная сцене.
Вера Алентова родилась в семье актеров и, вопреки мнению матери, поступила в Школу-студию МХАТ. Ее кинодебют стал звездным — роль Катерины в «Москва слезам не верит» принесла всенародную любовь и вошла в историю кино.
Среди других знаковых работ — «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли». Последней работой актрисы стала картина «Ампир V» 2023 года.
Ее уход стал потрясением для поклонников и коллег. Теперь Вера Алентова обретет вечный покой рядом с человеком, который был ее главной любовью и соратником.