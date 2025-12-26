Похоронят вместе с Меньшовым: фото и факты о прощании с Верой Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой запланирована на 29 декабря в Театре имени Пушкина, где актриса служила без малого 60 лет — от первой роли Райны в «Шоколадном солдатике» до спектаклей «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания». Именно здесь раскрылся ее сценический талант. После полудня траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище.