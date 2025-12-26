«Боль невыносима!»: Долина выпустила прощальную песню

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица плачет по ночам и «безумно переживает» из-за ситуации вокруг недвижимости. Кроме того, в этот новогодний сезон у исполнительницы запланировано большое количество выступлений, которые помогут ей поправить финансовое положение и справиться с кризисной ситуацией.