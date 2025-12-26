«Боль невыносима!»: Долина выпустила прощальную песню

Певица Лариса Долина представила поклонникам свою новую композицию с символичным названием «Последнее прощай». Об этом в пятницу, 26 декабря, артистка сообщила в своих социальных сетях.
— Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья. Только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья, — поет артистка в анонсе.
В песне затрагивается тема расставания с любимым человеком. Однако на фоне недавнего скандала аудитория интерпретировала соответствующие строки как намек на прощание с квартирой в Хамовниках.
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица плачет по ночам и «безумно переживает» из-за ситуации вокруг недвижимости. Кроме того, в этот новогодний сезон у исполнительницы запланировано большое количество выступлений, которые помогут ей поправить финансовое положение и справиться с кризисной ситуацией.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, также высказался о «массовом озверении» россиян из-за дела певицы Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру под влиянием мошенников.