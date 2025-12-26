В Уфе выставили на торги историческое здание: его построили еще в XIX веке

Мэрия Уфы повторно выставила на торги объект культурного наследия «Здание мельницы Сельдимирова», расположенный по адресу — улица Октябрьской Революции, 70/1. На этот раз продажа будет проходить в формате публичного предложения.
Начальная цена объекта осталась прежней — 76,62 миллиона рублей. Шаг аукциона для повышения цены установлен в размере 5% (3,83 миллиона рублей), а шаг понижения составляет 10% (7,66 миллиона рублей). В ходе торгов лот может подешеветь максимум вдвое — до 38,31 миллиона рублей.
Прием заявок на участие будет осуществляться с 26 декабря по 23 января. Сами торги назначены на 28 января и пройдут на площадке Российского аукционного дома. Стоит отметить, что в октябре мэрия уже пыталась продать здание на аукционе.
Историческое трехэтажное кирпичное здание мельницы с подвалом построено в конце XIX века. После национализации в советское время в нем размещались цеха заводов, а в 90-е годы объект перешел в муниципальную собственность. В начале 2000-х была проведена реконструкция с надстройкой мансардного этажа и перепланировкой под офисы. Общая площадь здания составляет 506,1 квадратных метра, оно продается вместе с земельным участком площадью 1,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время здание пустует, его состояние оценивается как удовлетворительное. Новый собственник будет обязан соблюдать все требования законодательства об охране объектов культурного наследия.
