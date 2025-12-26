В Уфе выставили на торги историческое здание: его построили еще в XIX веке

Историческое трехэтажное кирпичное здание мельницы с подвалом построено в конце XIX века. После национализации в советское время в нем размещались цеха заводов, а в 90-е годы объект перешел в муниципальную собственность. В начале 2000-х была проведена реконструкция с надстройкой мансардного этажа и перепланировкой под офисы. Общая площадь здания составляет 506,1 квадратных метра, оно продается вместе с земельным участком площадью 1,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время здание пустует, его состояние оценивается как удовлетворительное. Новый собственник будет обязан соблюдать все требования законодательства об охране объектов культурного наследия.