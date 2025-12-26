Ричмонд
Умер фронтмен культовой финской рок-группы Popeda Пате Мустаярви

Финский рок-музыкант Пате Мустаярви скончался в возрасте 69 лет, ранее он отменил концерты из-за онкологического заболевания.

Источник: Аргументы и факты

Финский рок-музыкант, фронтмен и вокалист группы Popeda Пате Мустаярви умер в возрасте 69 лет в пятницу, 26 декабря. О смерти музыканта сообщили в его официальном аккаунте в Instagram*.

Память Мустаярви почтили в его родном городе Тампере минутой молчания перед матчем финской хоккейной суперлиги на арене Nokia. Многотысячный зал встал в память об одной из самых значимых фигур финской рок-музыки, сообщают местные СМИ.

По данным издания Aamulehti, в октябре музыкант объявил, что у него обнаружена опухоль, после чего отменил все выступления. В 2026 году он планировал сольный тур, приуроченный к своему 70-летию.

Наибольшую известность Пате Мустаярви принёс рок-коллектив Popeda, названный в честь советского автомобиля «Победа» и намеренно написанный с ошибкой. В сентябре 2023 года группа дала прощальный концерт в Тампере, завершив 46-летнюю историю коллектива. Выступление собрало около 28 тысяч зрителей.

Как сообщалось ранее, в Великобритании на 100-м году жизни скончалась Рут Борн, участница британской криптографической программы времён Второй мировой войны и одна из расшифровщиц немецкой шифровальной машины «Энигма».

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.