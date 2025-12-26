СМИ: Трамп, Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-встречу 27 декабря

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его украинский коллега Владимир Зеленский, а также ряд европейских лидеров намерены провести онлайн-встречу по вопросу конфликта на Украине в субботу, 27 декабря. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
— Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, как ожидается, проведут конференц-звонок в субботу, — говорится в материале.
Что конкретно в контексте урегулирования конфликта будут обсуждать президенты, неизвестно. Однако незадолго до этого Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах Америки. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.
Россия восприняла предложения украинского лидера критически. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что план украинского президента содержит угрозы национальной безопасности России. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что план по урегулированию украинского конфликта, представленный президентом Украины, «радикально отличается» от того, что обсуждается между Россией и США.