Долина собрала аншлаг в Театре на Таганке после решения ВС по квартире

Долина исполняет роль Ловетт в иммерсивном спектакле «Суини Тодд».

Источник: Комсомольская правда

Артистка Лариса Долина собрала почти полный зал на спектакле в Театре на Таганке после решения суда о ее выселении из квартиры в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова своего корреспондента.

Вечером в пятницу в Театре на Таганке идет иммерсивный мюзикл «Суини Тодд». Долина играет Миссис Ловетт. Зал почти полон. Зрители активно участвуют, смеются и аплодируют, говорится в материале издания.

Напомним, Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, купленной за 112 млн рублей Полиной Лурье, и решение вступило в силу незамедлительно. Покупательница требует от артистки, чтобы она в кратчайшие сроки покинула квартиру. Но Долина не согласна с этим требованием, она через своего адвоката заявила, что освободит проданную недвижимость не раньше 5 января 2026 года. Хотя Лурье настаивала на том, чтобы квартира оказалась пустой до Нового года.