Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей

Дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, в четверг, 25 декабря, появились на традиционной рождественской службе в поместье Сандрингем с другими членами королевской семьи. Их визит сочли сознательным дистанцированием от отца: фактически принцессы отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором. Об этом сообщила газета New York Post.
— Принцессы Беатрис и Евгения выступили единым фронтом после того, как их опозоренный отец был лишен титула, — говорится в материале.
Королевская семья проводит Рождество в поместье Сандрингем с 1988 года. После службы в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке члены семьи прошлись по территории, приветствуя собравшихся, передает газета.
30 октября король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселил его из королевской резиденции. Давление на принца связано с обвинениями в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого осудили за сексуальные преступления.
26 декабря СМИ сообщили, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю. Согласно показаниям 35-летнего мужчины, в середине 1990-х годов на территории графства Суррей сообщница финансиста Гислен Максвелл подвергала его пыткам с применением электрического тока, пока Эндрю и другие мужчины наблюдали за этим.