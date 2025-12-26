Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей

Дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, в четверг, 25 декабря, появились на традиционной рождественской службе в поместье Сандрингем с другими членами королевской семьи. Их визит сочли сознательным дистанцированием от отца: фактически принцессы отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором. Об этом сообщила газета New York Post.

Дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, в четверг, 25 декабря, появились на традиционной рождественской службе в поместье Сандрингем с другими членами королевской семьи. Их визит сочли сознательным дистанцированием от отца: фактически принцессы отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором. Об этом сообщила газета New York Post.

— Принцессы Беатрис и Евгения выступили единым фронтом после того, как их опозоренный отец был лишен титула, — говорится в материале.

Королевская семья проводит Рождество в поместье Сандрингем с 1988 года. После службы в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке члены семьи прошлись по территории, приветствуя собравшихся, передает газета.

30 октября король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселил его из королевской резиденции. Давление на принца связано с обвинениями в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого осудили за сексуальные преступления.

26 декабря СМИ сообщили, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю. Согласно показаниям 35-летнего мужчины, в середине 1990-х годов на территории графства Суррей сообщница финансиста Гислен Максвелл подвергала его пыткам с применением электрического тока, пока Эндрю и другие мужчины наблюдали за этим.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше