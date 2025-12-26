На Украине завершили снос памятника автору романа «Как закалялась сталь»

В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины снесли остатки памятника советскому писателю Николаю Островскому, написавшему роман «Как закалялась сталь». Украинское издание «Общественное» уточняет, что демонтаж постамента шел с 24 по 26 декабря по указанию Министерства культуры и информационной политики Украины.
Бюст писателя, установленный на площади перед Областным литературно-мемориальным музеем Николая Островского, сняли с постамента еще в конце 2022 года.
В марте 2020 года депутаты Хмельницкого облсовета переименовали музей Островского в Музей пропаганды. В Институте национальной памяти Украины переименование связали с тем, что Островский занимал в Шепетовке пост секретаря райкома комсомола, в июне 1924 года был зачислен бойцом Отдельного Шепетовского батальона части особого назначения Красной армии. В 1936 году писателю было присвоено звание бригадного комиссара Политуправления РККА. В институте также посчитали, что писатель должен быть «декоммунизирован» из-за своего творчества, в частности из-за романом «Как закалялась сталь».
Переименования улиц и борьба с памятниками советским и российским деятелям начались на Украине после госпереворота 2014 года. В 2015 году в стране приняли закон о так называемой декоммунизации.
Ранее в Одесской области демонтировали памятник Пушкину.