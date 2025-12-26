На Украине завершили снос памятника автору романа «Как закалялась сталь»

В марте 2020 года депутаты Хмельницкого облсовета переименовали музей Островского в Музей пропаганды. В Институте национальной памяти Украины переименование связали с тем, что Островский занимал в Шепетовке пост секретаря райкома комсомола, в июне 1924 года был зачислен бойцом Отдельного Шепетовского батальона части особого назначения Красной армии. В 1936 году писателю было присвоено звание бригадного комиссара Политуправления РККА. В институте также посчитали, что писатель должен быть «декоммунизирован» из-за своего творчества, в частности из-за романом «Как закалялась сталь».