В Москве со 2 января проиндексируют стоимость проезда по МСД

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы со 2 января будет проиндексирована на три рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время (70% будних дней — с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, выходные и праздники) проезд останется бесплатным. Оплата за транзитный проезд остается неизменной — 950 рублей. Нововведения направлены на сохранение скорости, комфорта и предсказуемости поездок по МСД.
Для водителей проезд по определенному участку МСД будет платным только в случае, если автомобиль въехал и выехал с него в период платного тарифа. В частности, если машина въехала на участок в 6:55 и покинула его в 7:30 или въехала в 10:55 и выехала в 11:30, проезд будет бесплатным.
Максим Кадаков, автоэксперт и главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал предстоящие изменения. Он отметил, что платные магистрали, такие как МСД, предоставляют более высокий уровень сервиса, включая прогнозируемое время пути, высокую скорость, низкую загруженность, качественное покрытие и повышенную безопасность. Для поддержания этих преимуществ перед бесплатными альтернативами необходимо эффективное управление.
«Именно поэтому корректировка тарифов — это не цель города по сбору средств, а инструмент для регулирования транспортных потоков. При растущем спросе небольшая регулярная индексация позволяет сохранять качество магистрали и одновременно стимулирует перераспределение потоков: часть водителей выберет альтернативные маршруты», — пояснил Кадаков.
Эксперт подчеркнул, что такие меры помогают уменьшить пиковую нагрузку на МСД, увеличивают ее пропускную способность и сокращают время в пути для водителей, продолжающих движение по платной трассе.
Со 2 января в столице также планируется точечная корректировка парковочных тарифов на некоторых улицах. На двенадцати из них стоимость парковки будет снижена. Это связано с тем, что средняя загруженность парковочных мест на этих участках не превышает 50%. На отдельных участках тариф будет снижен до сорока рублей. Так, оплата за парковку снизится на улицах Михаила Якушина, Игоря Численко, а также во втором, третьем и пятом проездах Марьиной Рощи.
На большинстве участков с платными парковками, составляющих 89% улиц, тарифы останутся без изменений. На оставшихся 10,5% улиц, где загруженность превышает 80−90%, тарифы будут пересмотрены в рамках существующей тарифной системы. На этих улицах расположены популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны и достопримечательности, что привлекает большое количество личного транспорта.
Изменение тарифов направлено на освобождение наиболее загруженных парковок, что поможет снизить избыточный трафик, вызванный поиском свободных мест. Жители с резидентными разрешениями получат дополнительный приоритет, так как время освобождения парковочных мест сократится, что ускорит процесс их поиска.