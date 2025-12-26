В Москве со 2 января проиндексируют стоимость проезда по МСД

Со 2 января в столице также планируется точечная корректировка парковочных тарифов на некоторых улицах. На двенадцати из них стоимость парковки будет снижена. Это связано с тем, что средняя загруженность парковочных мест на этих участках не превышает 50%. На отдельных участках тариф будет снижен до сорока рублей. Так, оплата за парковку снизится на улицах Михаила Якушина, Игоря Численко, а также во втором, третьем и пятом проездах Марьиной Рощи.