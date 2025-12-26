КС не принял жалобу водителя, чей автомобиль задавил младенца под Воронежем

Мужчина подал жалобу, в которой усомнился в конституционности некоторых положений УК РФ, на оснований которых ему вынесли приговор: в частности, части третьей статьи 264. Конституционный суд разъяснил, что нормы применяются в связи с пунктом 12.8 ПДД, которые регламентируют, что водитель должен покидать машину, исключив самопроизвольное движение транспорта или его использования без водителя. При этом судьи должны определять в каждом деле, какие именно требования не выполнил водитель, чтобы машина не двинулась с места и какие были последствия.