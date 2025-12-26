КС не принял жалобу водителя, чей автомобиль задавил младенца под Воронежем

Конституционный суд России отклонил жалобу водителя из Воронежской области, чей автомобиль наехал на десятимесячного ребенка на пляже после того, как туда забрался двухлетний пассажир. Об этом говорится в материалах дела.
До этого суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения после того, как его транспортное средство наехало на десятимесячного ребенка. За рулем в этот момент был двухлетний ребенок.
Напомним, 8 августа 2021 года Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика на пляже у санатория имени Дзержинского. Ребенок погиб. Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД.
Мужчина подал жалобу, в которой усомнился в конституционности некоторых положений УК РФ, на оснований которых ему вынесли приговор: в частности, части третьей статьи 264. Конституционный суд разъяснил, что нормы применяются в связи с пунктом 12.8 ПДД, которые регламентируют, что водитель должен покидать машину, исключив самопроизвольное движение транспорта или его использования без водителя. При этом судьи должны определять в каждом деле, какие именно требования не выполнил водитель, чтобы машина не двинулась с места и какие были последствия.
«(Статья УК РФ) сама по себе не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте, поскольку она … не позволяет привлекать к уголовной ответственности водителя транспортного средства без учета … всей совокупности обстоятельств, подтверждающих наличие соответствующего нарушения», — сказано в определении.
