КС не принял жалобу водителя, чей автомобиль задавил младенца под Воронежем

КС уточнил, что водитель должен был предпринять меры, чтобы автомобиль не начал самопроизвольного движения.

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд России отклонил жалобу водителя из Воронежской области, чей автомобиль наехал на десятимесячного ребенка на пляже после того, как туда забрался двухлетний пассажир. Об этом говорится в материалах дела.

До этого суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения после того, как его транспортное средство наехало на десятимесячного ребенка. За рулем в этот момент был двухлетний ребенок.

Напомним, 8 августа 2021 года Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика на пляже у санатория имени Дзержинского. Ребенок погиб. Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД.

Мужчина подал жалобу, в которой усомнился в конституционности некоторых положений УК РФ, на оснований которых ему вынесли приговор: в частности, части третьей статьи 264. Конституционный суд разъяснил, что нормы применяются в связи с пунктом 12.8 ПДД, которые регламентируют, что водитель должен покидать машину, исключив самопроизвольное движение транспорта или его использования без водителя. При этом судьи должны определять в каждом деле, какие именно требования не выполнил водитель, чтобы машина не двинулась с места и какие были последствия.

«(Статья УК РФ) сама по себе не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте, поскольку она … не позволяет привлекать к уголовной ответственности водителя транспортного средства без учета … всей совокупности обстоятельств, подтверждающих наличие соответствующего нарушения», — сказано в определении.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве грузовик насмерть сбил 11-летнего ребенка. Он ехал на самокате, в момент когда навстречу выехал большегруз.