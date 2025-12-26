Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google заберет старые серверы YouTube у провайдеров из России

Google объявил о намерении забрать часть своих серверов из России, но не все.

Источник: Комсомольская правда

Google уведомила российских интернет-провайдеров о выводе из эксплуатации кэширующих серверов Dell R720, используемых в системе Google Global Cache (GGC). Эти серверы ускоряют доставку контента, включая YouTube, карты и обновления для Android и Chrome. Об этом сообщает РБК.

В письмах, разосланных провайдерам, Google сообщила, что модель Dell R720 снята с производства и не имеет гарантии. Вывод серверов начнется 26 января 2026 года. Провайдерам предложено отключить и извлечь серверы, а также указать адрес для вывоза.

У некоторых провайдеров серверы уже вывезены. Утилизацией оборудования занимается европейская компания MPK Asset Solutions.

Ранее KP.RU сообщил, что сумма иска России к компании Google превысила все богатства, накопленные миллиардерами и корпорациями мира вместе взятыми.