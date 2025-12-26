Google заберет старые серверы YouTube у провайдеров из России

Google уведомила российских интернет-провайдеров о выводе из эксплуатации кэширующих серверов Dell R720, используемых в системе Google Global Cache (GGC). Эти серверы ускоряют доставку контента, включая YouTube, карты и обновления для Android и Chrome. Об этом сообщает РБК.
В письмах, разосланных провайдерам, Google сообщила, что модель Dell R720 снята с производства и не имеет гарантии. Вывод серверов начнется 26 января 2026 года. Провайдерам предложено отключить и извлечь серверы, а также указать адрес для вывоза.
У некоторых провайдеров серверы уже вывезены. Утилизацией оборудования занимается европейская компания MPK Asset Solutions.
Ранее KP.RU сообщил, что сумма иска России к компании Google превысила все богатства, накопленные миллиардерами и корпорациями мира вместе взятыми.