Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о «шпионских спектаклях», которые устраивают мошенники

Мошенники используют сложные «шпионские спектакли», чтобы вовлекать россиян в опасную противоправную деятельность, вплоть до терроризма. Данное предупреждение сделали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Источник: Life.ru

В полиции пояснили, что мошеннические колл-центр организуют целые спектакли со звонками якобы от спецслужб, использованием паролей, тайных заданий и замаскированных посылок, создавая атмосферу давления и таинственности. При этом ни одна настоящая спецслужба не работает через мессенджеры, не привлекает случайных людей к операциям и не поручает гражданам проверку антитеррористической защищённости.

В управлении подчеркнули, что подобные схемы — фикция, и в лучшем случае они заканчиваются хищением денег, а в худшем — тяжкими последствиями для жизни и свободы вовлечённого человека. В связи с этим россиян призвали немедленно прекращать любые контакты с неизвестными, предлагающими участие в «секретных миссиях», и обращаться за помощью к настоящим сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками известных инвестиционных компаний для хищения средств россиян. Злоумышленники тщательно готовятся к атаке, собирая данные о потенциальной жертве, включая информацию о её брокерских счетах. Они используют реальные названия фирм и имена сотрудников, чтобы вызвать максимальное доверие.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.