Россиян предупредили о «шпионских спектаклях», которые устраивают мошенники

В управлении подчеркнули, что подобные схемы — фикция, и в лучшем случае они заканчиваются хищением денег, а в худшем — тяжкими последствиями для жизни и свободы вовлечённого человека. В связи с этим россиян призвали немедленно прекращать любые контакты с неизвестными, предлагающими участие в «секретных миссиях», и обращаться за помощью к настоящим сотрудникам правоохранительных органов.