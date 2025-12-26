Россиян предупредили о «шпионских спектаклях», которые устраивают мошенники

В полиции пояснили, что мошеннические колл-центр организуют целые спектакли со звонками якобы от спецслужб, использованием паролей, тайных заданий и замаскированных посылок, создавая атмосферу давления и таинственности. При этом ни одна настоящая спецслужба не работает через мессенджеры, не привлекает случайных людей к операциям и не поручает гражданам проверку антитеррористической защищённости.
В управлении подчеркнули, что подобные схемы — фикция, и в лучшем случае они заканчиваются хищением денег, а в худшем — тяжкими последствиями для жизни и свободы вовлечённого человека. В связи с этим россиян призвали немедленно прекращать любые контакты с неизвестными, предлагающими участие в «секретных миссиях», и обращаться за помощью к настоящим сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками известных инвестиционных компаний для хищения средств россиян. Злоумышленники тщательно готовятся к атаке, собирая данные о потенциальной жертве, включая информацию о её брокерских счетах. Они используют реальные названия фирм и имена сотрудников, чтобы вызвать максимальное доверие.
