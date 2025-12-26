Военный эксперт о позиции Беларуси: мы поддержим любые мирные соглашения России

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддержит любые мирные соглашения России. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.
Говоря о мировой ситуации и вооруженном конфликте в Украине, руководители многих стран коллективного Запада продолжают убеждать свои народы, что Беларусь занимает сторону агрессора, заинтересованного в продолжении войны в соседней стране. Не учитываются никакие дипломатические усилия Минска, начиная от безвиза и заканчивая участием в переговорном процессе между Россией и Украиной, когда наша страна стала площадкой для подписания соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе в 2015 году. И затем эти минские соглашения европейскими странами были нарушены. Александра Лукашенко называют последним диктатором Европы, пытаясь создать негативный образ в глазах обывателей.
Андрей Богодель считает, что все это делается намеренно. «Глава государства сразу же назвал полнейшей глупостью разговоры о том, что Беларусь не заинтересована в восстановлении мира, — акцентирует внимание эксперт. — Нас продолжают обвинять в том, что мы агрессоры и нам наоборот выгодно (продолжение войны. — Прим. БЕЛТА). А почему до сих пор это происходит? Ведь все наши действия, вся наша политика не просто демонстрирует намерения, она демонстрирует конкретные действия, как мы способствуем тому самому мирному процессу».
В ЕС считают Беларусь неотделимой от России и обе страны выставляют в негативном свете, когда говорят о конфликте в Украине. «Запад нас присоединил к русскому миру. Нравится это кому-то, не нравится, все-таки нас видят в единой связке. И Президент (Беларуси. — Прим. БЕЛТА) в принципе это никогда не скрывает. Вы вспомните, когда проходил саммит ОДКБ, он сказал, что мы поддержим все мирные соглашения, которые сегодня представляет Россия. Ни США, ни Европа, ни Украина, а именно Россия. И это очень важно», — подчеркнул Андрей Богодель. -0-