Шахматистка Гунина обошла запрет на символику России на ЧМ свитером с матрешкой

Российская шахматистка Валентина Гунина в пятницу, 26 декабря, рассказала, что будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре в свитере с изображением матрешки, поскольку на соревновании запрещен российский флаг.

Чемпионат мира по быстрым шахматам начался 26 декабря в Дохе.

— Я придумала эту идею, и мой друг подарил мне этот свитер. Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации сказали, что все соответствует дресс-коду, — отметила Гунина в беседе с ТАСС.

23 декабря Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Кубок мира среди кадетов и юниоров начнется в Эль-Фуджайре 2 января. При этом взрослые российские фехтовальщики могут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

4 декабря Международная федерация самбо допустила представителей России и Белоруссии к международным соревнованиям, разрешив им использовать флаги и гимны своих стран. Соответствующее решение о снятии ограничений вступит в силу 1 января 2026 года.