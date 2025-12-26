В Нижегородской области создадут министерство демографии

В Нижегородской области с нового года управление по труду и занятости населения будет преобразовано в министерство демографии и развития человеческого капитала, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, новое ведомство будет отвечать за комплексное обеспечение демографического роста. «Всестороннее обеспечение демографического роста — зона ответственности вновь создаваемого министерства демографии и развития человеческого капитала», — заявил Никитин в своём Telegram-канале.
Губернатор пояснил, что демографическая ситуация формируется не только рождаемостью и смертностью, но также внутренней и внешней миграцией. В задачи нового министерства войдут мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для улучшения ситуации в регионе.
Отдельный блок работы будет связан с миграционной политикой и рынком труда. «Для переселенцев ключевой фактор выбора Нижегородской области как нового дома — это ситуация на рынке труда и наличие достойных рабочих мест», — отметил глава региона, добавив, что в области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.
Никитин подчеркнул, что развитие человеческого капитала является стратегической целью регионального правительства. «Министерство должно будет проводить сложную и кропотливую работу, которая потребует активного межведомственного взаимодействия», — сказал он.
Сообщается, что новое министерство будет находиться в ведении профильного заместителя губернатора Егора Полякова, а его руководителем станет Игорь Пантюхин. При этом, по словам Никитина, расширения штата не планируется — речь идёт о реорганизации с новыми задачами и полномочиями.
Внимание к вопросам демографии ранее обозначалось и на федеральном уровне. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что поддержка семей с детьми и демографическая политика входят в число ключевых приоритетов законотворческой работы, наряду с социальной сферой и экономикой.