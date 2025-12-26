Американский бизнесмен выписал сотрудникам премию по 35 миллионов рублей

Другой необычный случай произошел в Чили. Офисный работник случайно получил 330 месячных зарплат (выплаты за 27,5 года), когда компания ошибочно перевела ему 165 миллионов чилийских песо (14,1 миллиона рублей) вместо положенных 500 тысяч песо. Получивший крупную сумму мужчина сначала согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, но затем пропал на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.