Американский бизнесмен выписал сотрудникам премию по 35 миллионов рублей

В американском штате Луизиана предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выписал своим сотрудникам премию, общая сумма которой составила 240 миллионов долларов (18,7 миллиарда рублей). Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в газете The Wall Street Journal.
В издании отметили, что Уокер согласился на продажу только при условии, что 15 процентов выручки пойдут новым работникам. Хотя сотрудники не имели акций и прав на выплаты, он решил сделать им прощальный подарок.
Премия была распределена среди 540 сотрудников, в среднем каждый получил около 443 тысяч долларов (35 миллионов рублей), которые будут выплачиваться в течение пяти лет.
По словам работников, они будут вспоминать Уокера как Санта-Клауса, поскольку эти деньги существенно изменили их жизни: кто-то закрыл ипотеку, купил автомобиль или оплатил обучение, передает издание.
Другой необычный случай произошел в Чили. Офисный работник случайно получил 330 месячных зарплат (выплаты за 27,5 года), когда компания ошибочно перевела ему 165 миллионов чилийских песо (14,1 миллиона рублей) вместо положенных 500 тысяч песо. Получивший крупную сумму мужчина сначала согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, но затем пропал на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.