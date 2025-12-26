Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области

Четыре муниципальных образования подверглись обстрелам, в результате которых пострадали две местные жительницы.

В Шебекинском городском округе, в селе Зимовное, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригадой скорой помощи ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Вторая пострадавшая с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза направляется в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

В результате срабатывания неопознанного боеприпаса в четырех частных домовладениях выбиты окна, также повреждена газовая труба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.