Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области

Четыре муниципальных образования подверглись обстрелам, в результате которых пострадали две местные жительницы.

В Шебекинском городском округе, в селе Зимовное, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригадой скорой помощи ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Вторая пострадавшая с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза направляется в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

В результате срабатывания неопознанного боеприпаса в четырех частных домовладениях выбиты окна, также повреждена газовая труба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Срочная новость.

Четыре муниципальных образования подверглись обстрелам, в результате которых пострадали две местные жительницы.

В Шебекинском городском округе, в селе Зимовное, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригадой скорой помощи ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Вторая пострадавшая с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза направляется в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

В результате срабатывания неопознанного боеприпаса в четырех частных домовладениях выбиты окна, также повреждена газовая труба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.