Житель Башкирии стал частью крупной аферы и обогатился на миллион: правосудие настигло его лишь через год

В Альшеевском районе Башкирии прокуратура добилась взыскания почти миллиона рублей с участника мошеннической схемы, похитившей деньги у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ноябре прошлого года неизвестный злоумышленник, представляясь специалистом по заработку на бирже акций и ценных бумаг, обманным путем похитил у потерпевшей около одного миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что похищенные средства были зачислены на банковский счет жителя города Октябрьский, который передал свои реквизиты мошенникам.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с этого гражданина всю сумму, а также проценты за пользование чужими деньгами. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.
