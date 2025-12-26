Ричмонд
Житель Башкирии стал частью крупной аферы и обогатился на миллион: правосудие настигло его лишь через год

В Башкирии с мошенника взыскали похищенный один миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии прокуратура добилась взыскания почти миллиона рублей с участника мошеннической схемы, похитившей деньги у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре прошлого года неизвестный злоумышленник, представляясь специалистом по заработку на бирже акций и ценных бумаг, обманным путем похитил у потерпевшей около одного миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что похищенные средства были зачислены на банковский счет жителя города Октябрьский, который передал свои реквизиты мошенникам.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с этого гражданина всю сумму, а также проценты за пользование чужими деньгами. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме.

