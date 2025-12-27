Космос на льду: в Челябинске назвали дату открытия главного катка города

В день открытия запланированы три сеанса — в 16:00, 18:00 и 20:00. В дальнейшем, включая новогодние каникулы, каток будет работать по пять сеансов в день. Исключения сделают лишь 30 декабря — в этот день площадку закроют на техническое обслуживание, а 31 декабря отменят вечерний сеанс в 20:00.