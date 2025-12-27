Космос на льду: в Челябинске назвали дату открытия главного катка города

Один из самых популярных катков Челябинска готовится принять первых посетителей. В субботу, 27 декабря, в парке имени Гагарина официально откроется городская ледовая площадка, сообщили в пресс-службе парка.
Каток вернули на привычное место — его снова залили на основной площадке, убрав лед с аллей. Открытие запланировано на 16:00.
— В эту субботу у нас открывается суперкаток — не просто каток, а настоящий космос на льду. Все, как раньше: знакомая площадка и новогоднее настроение, — рассказали в администрации парка.
Стоимость входа для детей от шести лет и взрослых составит 350 рублей. Для малышей до шести лет катание будет бесплатным. Аренда коньков обойдется в 100 рублей для детей до 13 лет и в 150 рублей для остальных посетителей.
В день открытия запланированы три сеанса — в 16:00, 18:00 и 20:00. В дальнейшем, включая новогодние каникулы, каток будет работать по пять сеансов в день. Исключения сделают лишь 30 декабря — в этот день площадку закроют на техническое обслуживание, а 31 декабря отменят вечерний сеанс в 20:00.
Каток в парке Гагарина стал уже второй крупной ледовой площадкой, открывшейся в Челябинске этой зимой. В городе уже работает каток в парке имени Валентины Терешковой, где катание организовано по аллеям с системой поддержания температуры льда, передает «ФедералПресс».