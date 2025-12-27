В Перми к трем туристическим поездам добавят еще один до Екатеринбурга

Жителям Пермского края в 2026 году станут доступны несколько тематических туристических поездов. Ранее «КП-Пермь» сообщила об предстоящих отправлениях в Киров, Тобольск и Казань. Четвертый поезд «Новогодняя КОНИтель» отправится по маршруту «Пермь — Екатеринбург — Арамиль (Парк Сказов) — Пермь».
В первый тур
В краевом Центре развития туризма «КП-Пермь» рассказали подробности предстоящего тура. В него входят: трансфер на комфортном автобусе, проживание в отеле, четырехразовое питание, экскурсии и страховка. Стоимость билета от 13 650 ₽