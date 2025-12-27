Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми к трем туристическим поездам добавят еще один до Екатеринбурга

Пермяки отправятся в «Новогоднюю КОНИтель».

Источник: Комсомольская правда

Жителям Пермского края в 2026 году станут доступны несколько тематических туристических поездов. Ранее «КП-Пермь» сообщила об предстоящих отправлениях в Киров, Тобольск и Казань. Четвертый поезд «Новогодняя КОНИтель» отправится по маршруту «Пермь — Екатеринбург — Арамиль (Парк Сказов) — Пермь».

В первый тур 8—9 января могут отправиться дети от 10 лет. Путешествие возможно без сопровождения родителей с опытным педагогом. Туристам предстоит погрузиться в загадочный мир Океанариума и разгадать тайны пещеры Кощея Бессмертного. Их также ждут головоломки и зимние забавы.

В краевом Центре развития туризма «КП-Пермь» рассказали подробности предстоящего тура. В него входят: трансфер на комфортном автобусе, проживание в отеле, четырехразовое питание, экскурсии и страховка. Стоимость билета от 13 650 ₽