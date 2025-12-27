В Перми к трем туристическим поездам добавят еще один до Екатеринбурга

В первый тур 8—9 января могут отправиться дети от 10 лет. Путешествие возможно без сопровождения родителей с опытным педагогом. Туристам предстоит погрузиться в загадочный мир Океанариума и разгадать тайны пещеры Кощея Бессмертного. Их также ждут головоломки и зимние забавы.