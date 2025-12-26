Ричмонд
На побережье Уэльса нашли более 400 старинных ботинок

Старинная обувь, которую нашли в Уэльсе, может быть связана с крушением судна XIX века «Фролик».

Источник: Аргументы и факты

На побережье Уэльса обнаружили сотни старинных ботинок, которые могли пролежать в море около 150 лет, пишет The Mirror.

«Было обнаружено примерно 437 старинных ботинок. Подавляющее большинство обуви нашли в Огморе и Ллантуит-Мейджоре, где проживает всего 878 и 9486 человек соответственно», — сказано в материале.

По данным издания, в основном найденная обувь предназначалась для мужчин и детей. Предположительно, находки связаны с крушением судна XIX века «Фролик». Корабль перевозил обувь и другие товары из Италии.

Ранее сообщалось, что на пляже в США нашли кроссовку с останками медведя.