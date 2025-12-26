Ричмонд
В Курске жена осужденного экс-депутата сложила полномочия в горсобрании

Жена осуждённого экс-депутата Курской облдумы Светлана Васильева добровольно сложила полномочия депутата горсобрания Курска, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. В своём заявлении он отметил, что это единственно верное решение, учитывая, что ранее она активно поддерживала мужа, пытаясь защитить его от наказания.

Источник: Life.ru

«Светлана Васильева, жена экс-депутата Курской облдумы, осуждённого сегодня по делу о хищениях на фортификациях, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата горсобрания Курска. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание», — рассказал Хинштейн.

Напомним, что её муж, экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, частично признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений вблизи границы с Украиной. Ранее его приговорили к 5,5 года колонии общего режима. К слову, Хинштейн после этого стал настаивать на исключении из фракции «Единой России» супруги экс-депутата облдумы Максима Васильева.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

