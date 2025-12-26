В Курске жена осужденного экс-депутата сложила полномочия в горсобрании

Напомним, что её муж, экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, частично признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений вблизи границы с Украиной. Ранее его приговорили к 5,5 года колонии общего режима. К слову, Хинштейн после этого стал настаивать на исключении из фракции «Единой России» супруги экс-депутата облдумы Максима Васильева.