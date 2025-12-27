Денис Паслер исполнит желания юных свердловчан

Глава Свердловской области Денис Паслер будет исполнять новогодние желания трех юных уральцев. Он снимал шары с детскими мечтами на традиционной «Елке желаний», которая состоялась в Кремлевском дворце. Об этом губернатор региона рассказал в своем телеграм-канале.