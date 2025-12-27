Денис Паслер исполнит желания юных свердловчан

Глава Свердловской области Денис Паслер будет исполнять новогодние желания трех юных уральцев. Он снимал шары с детскими мечтами на традиционной «Елке желаний», которая состоялась в Кремлевском дворце. Об этом губернатор региона рассказал в своем телеграм-канале.
— Мирослава и Евгений — свердловчане из Каменска-Уральского и Нижней Туры. Землякам подарки передать будет проще. В Макеевку Донецкой Народной Республики Элине отправлю синтезатор, как можно быстрее, — написал Денис Паслер.
Также глава региона напомнил, что сделать детей счастливее может каждый. Акция «Елка желаний» проходит до 28 февраля 2026 года.