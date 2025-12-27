Третий медицинский центр в Екатеринбурге отказался проводить аборты с 2026 года

«В условиях ухудшения демографической ситуации учреждением принято взвешенное социально-ответственное решение отказаться от проведения искусственного прерывания беременности, подтверждая приверженность ценностям сохранения жизни, материнства и семьи», — заявил директор центра.
По его словам, несмотря на отказ от абортов, специалисты «Гармонии» будут оказывать помощь женщинам после проведения процедуры в государственных медицинских учреждениях, предлагая программы реабилитации для восстановления репродуктивной функции.
Ранее от проведения абортов отказались в двух частных клиниках Екатеринбурга: «Шанс» и «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ).
Инициатива отказа от проведения абортов принадлежит заместителю губернатора-министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Она подчеркнула, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе.