Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий медицинский центр в Екатеринбурге отказался проводить аборты с 2026 года

Медицинский центр «Гармония» в Екатеринбурге прекращает проведение абортов с 1 января 2026 года, сообщил «Четвертому каналу» директор медцентра Леонид Хаютин.

Источник: Коммерсантъ

«В условиях ухудшения демографической ситуации учреждением принято взвешенное социально-ответственное решение отказаться от проведения искусственного прерывания беременности, подтверждая приверженность ценностям сохранения жизни, материнства и семьи», — заявил директор центра.

По его словам, несмотря на отказ от абортов, специалисты «Гармонии» будут оказывать помощь женщинам после проведения процедуры в государственных медицинских учреждениях, предлагая программы реабилитации для восстановления репродуктивной функции.

Ранее от проведения абортов отказались в двух частных клиниках Екатеринбурга: «Шанс» и «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ).

Инициатива отказа от проведения абортов принадлежит заместителю губернатора-министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Она подчеркнула, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе.