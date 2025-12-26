Собянин: Открыт новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

«Шесть лет назад был запущен первый диаметр — МЦД-1. Сегодня диаметра четыре, и они к настоящему моменту перевезли 1,6 миллиарда пассажиров. Вот такое количество поездок было совершено за этот небольшой промежуток времени. В столице апробированы самые новые железнодорожные технологии, которые легли в основу ВСМ. И многие города России сейчас тиражируют хороший опыт, взятый здесь, в Москве. Это 18 городов от Калининграда до Южно-Сахалинска», — сообщил Олег Белозеров.