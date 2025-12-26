Собянин: Открыт новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

В Москве начал работу московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1. Это совершенно новая станция на первом диаметре: ранее поезда здесь не останавливались. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
«Сегодня открываем важный объект — это московский городской вокзал на МЦД-1, на первом Московском центральном диаметре. Это начало строительства огромного транспортного хаба, который объединит сразу несколько проектов. Будет построена еще одна очередь вокзала. Это вокзал, который будет обслуживать МЦД-3. И третья очередь — это вокзал, который будет обслуживать будущую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Причем вторая очередь — МЦД-3 и ВСМ — будут вводиться одновременно, потому что речь идет фактически об одном транспортном коридоре», — рассказал Сергей Собянин.
Мэр города подчеркнул, что на Петровско-Разумовской соединятся три железнодорожные магистрали и две линии метро. Ежедневно через этот вокзал будут проходить более ста тысяч пассажиров.
«Это будет один из крупнейших транспортных узлов Москвы, он войдет в тройку крупнейших: Три Вокзала, Нижегородская и вот здесь, Петровско-Разумовская», — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы поблагодарил ОАО «РЖД» за совместную работу и отметил, что все объекты были сданы точно в срок.
«В следующем году у нас разворачиваются огромные работы на ВСМ, на других московских вокзалах, так что у нас работы предстоит много», — рассказал глава города.
Олег Белозеров отметил, что на каждом московском объекте используются уникальные технологии. Например, на вокзале Петровско-Разумовская применены решения, позволяющие сохранить оптимальный температурный режим даже в зимнее время. Кроме того, при его строительстве были внедрены инновации, помогающие создать комфортную среду для пассажиров.
«Шесть лет назад был запущен первый диаметр — МЦД-1. Сегодня диаметра четыре, и они к настоящему моменту перевезли 1,6 миллиарда пассажиров. Вот такое количество поездок было совершено за этот небольшой промежуток времени. В столице апробированы самые новые железнодорожные технологии, которые легли в основу ВСМ. И многие города России сейчас тиражируют хороший опыт, взятый здесь, в Москве. Это 18 городов от Калининграда до Южно-Сахалинска», — сообщил Олег Белозеров.
Сергей Собянин отметил, что теперь пассажирам требуется меньше пяти минут, чтобы с вокзала Петровско-Разумовская пересесть на одноименные станции метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Кроме того, здесь была создана первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3: ее длина — около 700 метров, весь путь занимает примерно десять минут пешком.
С открытием вокзала улучшилось транспортное обслуживание свыше 250 тысяч москвичей, проживающих в Тимирязевском, Бутырском, Останкинском районах и в Марфино.