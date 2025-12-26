Росреестр займется регулированием работы риелторов в России в 2026 году

Росреестр планирует в 2026 году взять под контроль деятельность риелторов, сообщил статс-секретарь и заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в беседе с журналистами 26 декабря.
Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин призвал обратить внимание на работу риелторов, чтобы избежать ситуаций, подобных спору вокруг сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.
Бутовецкий подчеркнул, что это не только инициатива министра. Общественный совет Росреестра также поднимал этот вопрос. Существует явный запрос общества на регулирование работы этой сферы, так как люди выражают недовольство по поводу уровня образования, качества услуг и квалификации риелторов.
«А если есть общественный запрос, мы как государственные служащие не можем на него не отреагировать. Мы такую позицию общества поддерживаем. В наших планах на следующий год заняться регулированием риелторской деятельности», — говорит Бутовецкий.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за схемы Долиной в России многие решили отложить покупку недвижимости, что вызвало застой на рынке.