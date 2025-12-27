Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда взрослые не успели: Алексей Текслер вручил челябинским школьникам медали «За мужество»

В Челябинске 5 детей получили награды от губернатора Текслера за спасение людей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области наградили пятерых школьников, проявивших мужество при спасении людей в экстренных ситуациях. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 35-летия МЧС России и Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Юным жителям Южного Урала вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а также поощрительные письма губернатора Челябинской области. Награды дети получили за реальные поступки — своевременные звонки в экстренные службы, эвакуацию людей из горящих домов и помощь пострадавшим.

Так, школьник Даниль Фаттахов заметил возгорание надворных построек в деревне Сураково Кунашакского района, оперативно сообщил о пожаре и вывел из дома семью с детьми. Руслан Турмухаметов, проснувшись ночью от дыма, разбил окно и успел спасти бабушку и дедушку — сразу после этого крыша дома обрушилась. Надежда Тодышева во время пожара вывела из опасного дома четверых младших братьев и сестер. Кира Гибатова, увидев по дороге домой густой дым, позвонила в МЧС — благодаря этому удалось спасти мужчину. А Руслан Юсупов не прошел мимо прохожего, которому стало плохо: подросток вызвал скорую и оставался рядом до приезда врачей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил детей за смелость и неравнодушие, а также выразил признательность сотрудникам и ветеранам регионального управления МЧС, поздравив их с профессиональным праздником и наступающим Новым годом.