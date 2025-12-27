Когда взрослые не успели: Алексей Текслер вручил челябинским школьникам медали «За мужество»

Так, школьник Даниль Фаттахов заметил возгорание надворных построек в деревне Сураково Кунашакского района, оперативно сообщил о пожаре и вывел из дома семью с детьми. Руслан Турмухаметов, проснувшись ночью от дыма, разбил окно и успел спасти бабушку и дедушку — сразу после этого крыша дома обрушилась. Надежда Тодышева во время пожара вывела из опасного дома четверых младших братьев и сестер. Кира Гибатова, увидев по дороге домой густой дым, позвонила в МЧС — благодаря этому удалось спасти мужчину. А Руслан Юсупов не прошел мимо прохожего, которому стало плохо: подросток вызвал скорую и оставался рядом до приезда врачей.