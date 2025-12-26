Минобороны: Четыре дрона ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за три часа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 20:00 уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Крым и Черным морем. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря, — передает Telegram-канал ведомства.
В ночь с 25 на 26 декабря российские силы ПВО ликвидировали 77 украинских беспилотников над территорией Волгоградской, Ростовской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
25 декабря в период с 15:00 до 20:00 отечественные системы ПВО сбили 48 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями. Больше всего вражеских летательных аппаратов российские войска ликвидировали над Брянской областью — 36 беспилотников.