Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе наградили самые грамотные муниципальные образования Башкирии

В Уфе наградили победителей конкурса «Самое грамотное муниципальное образование РБ-2025». Участниками конкурса стали муниципальные образования Республики Башкортостан — городские округа и муниципальные районы.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, диплома победителя первой степени конкурса «Самое грамотное муниципальное образование Республики Башкортостан — 2025» был удостоен город Стерлитамак. Диплом второй степени присужден г. Кумертау. На третьем месте — Салаватский район и Советский район города Уфы.

За активное участие и достижение высоких результатов в конкурсе администрации муниципалитетов отмечены благодарственными письмами. Также за проявленную инициативу и активное участие в конкурсе благодарственными письмами награждены руководители курултаев башкир городов Стерлитамак и Кумертау, Салаватского района и Советского района г. Уфы.

В Международный день родных языков Всемирный курултай башкир и АНО по сохранению и развитию башкирского языка объявили первый республиканский конкурс «Самое грамотное муниципальное образование Республики Башкортостан — 2025» на лучшую организацию работы по реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан».

Главные задачи конкурса — популяризация башкирского и русского языков как государственных языков Республики Башкортостан; устранение ошибок на вывесках организаций, предприятий, географических объектов, дорожных указателях, в названиях улиц, остановок и других надписях на русском и башкирском языках и т. д.

При подведении итогов конкурса оценивали качество организации работы администрации муниципальных образований по реализации закона РФ «О языках народов РФ» и закона РБ «О языках народов РБ». Также одним из главных критериев оценки является использование цифрового помощника (чат-бота) «Город без ошибок. Башкортостан» и программы АИС «Башперевод».

Победителей среди муниципальных образований наградили первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев и председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной думы РФ Эльвира Аиткулова.