В Уфе наградили самые грамотные муниципальные образования Башкирии

За активное участие и достижение высоких результатов в конкурсе администрации муниципалитетов отмечены благодарственными письмами. Также за проявленную инициативу и активное участие в конкурсе благодарственными письмами награждены руководители курултаев башкир городов Стерлитамак и Кумертау, Салаватского района и Советского района г. Уфы.