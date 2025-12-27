В Уфе наградили самые грамотные муниципальные образования Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, диплома победителя первой степени конкурса «Самое грамотное муниципальное образование Республики Башкортостан — 2025» был удостоен город Стерлитамак. Диплом второй степени присужден г. Кумертау. На третьем месте — Салаватский район и Советский район города Уфы.
За активное участие и достижение высоких результатов в конкурсе администрации муниципалитетов отмечены благодарственными письмами. Также за проявленную инициативу и активное участие в конкурсе благодарственными письмами награждены руководители курултаев башкир городов Стерлитамак и Кумертау, Салаватского района и Советского района г. Уфы.
В Международный день родных языков Всемирный курултай башкир и АНО по сохранению и развитию башкирского языка объявили первый республиканский конкурс «Самое грамотное муниципальное образование Республики Башкортостан — 2025» на лучшую организацию работы по реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан».
Главные задачи конкурса — популяризация башкирского и русского языков как государственных языков Республики Башкортостан; устранение ошибок на вывесках организаций, предприятий, географических объектов, дорожных указателях, в названиях улиц, остановок и других надписях на русском и башкирском языках
При подведении итогов конкурса оценивали качество организации работы администрации муниципальных образований по реализации закона РФ «О языках народов РФ» и закона РБ «О языках народов РБ». Также одним из главных критериев оценки является использование цифрового помощника (чат-бота) «Город без ошибок. Башкортостан» и программы АИС «Башперевод».
Победителей среди муниципальных образований наградили первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев и председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной думы РФ Эльвира Аиткулова.