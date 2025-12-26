Антиковидные ограничения продлили на год в Санкт-Петербурге

В документе, размещенном на сайте администрации города, указано о необходимости внести изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В тех пунктах, где ранее был указан срок действия ограничений до 31 декабря 2025 года, теперь указана дата 31 декабря 2026 года.