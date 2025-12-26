Антиковидные ограничения продлили на год в Санкт-Петербурге

Антиковидные меры в Санкт-Петербурге продлены до конца 2026 года. Соответствующее постановление в пятницу, 26 декабря, подписал губернатор Александр Беглов.
В документе, размещенном на сайте администрации города, указано о необходимости внести изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В тех пунктах, где ранее был указан срок действия ограничений до 31 декабря 2025 года, теперь указана дата 31 декабря 2026 года.
В настоящее время антиковидные ограничения в Петербурге являются минимальными и сводятся к рекомендации использовать защитные маски. Ограничения на посещение общественных мест отменены, а медицинские учреждения функционируют в обычном режиме.
Помимо этого, в России фиксируют резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а дети — за 15−30 минут. Какие симптомы характерны для гонконгского гриппа, насколько он опасен и может ли привести к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.