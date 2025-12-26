В Госдуме пообещали наказать операторов за чрезмерное повышение тарифов

Операторы мобильной связи с начала 2026 года повысят цены на свои услуги.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пообещал обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из ‑за планов ведущих мобильных операторов повысить стоимость услуг связи и мобильного интернета в 2026 году. Об этом он сообщил журналистам на фоне рассылки уведомлений крупными операторами о повышении тарифов с нового года.
«Определенное небольшое повышение тарифов, конечно, возможно. Но если это будет резкий рост, то мы будем обращаться в ФАС, потребуем проводить жесткие проверки и штрафовать операторов», — заявил депутат. Его слова передает «Ридус».
Крупнейшие российские операторы сотовой связи в 2026 году намерены пересмотреть в сторону увеличения стоимость тарифных планов, включая услуги мобильного доступа в интернет, несмотря на продолжающиеся случаи его неоднократных отключений. Рассылать абонентам оповещения о повышении тарифов на услуги крупные компании — Т2, «Билайн», «Т Мобайл», «Ростелеком» — начали 24 декабря. При этом рост платежей может составить 100−200 рублей в месяц.
По оценке экспертов URA.RU, подорожание обусловлено инфляционными процессами, изменением ставки НДС, а также необходимостью приобретения нового, преимущественно импортного, оборудования. Опрос 100 руководителей телекоммуникационных компаний показал, что планируемый рост цен на услуги связи в следующем году — 8−10%. Подробнее — в материале URA.RU.