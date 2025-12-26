В Госдуме пообещали наказать операторов за чрезмерное повышение тарифов

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов пообещал обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из ‑за планов ведущих мобильных операторов повысить стоимость услуг связи и мобильного интернета в 2026 году. Об этом он сообщил журналистам на фоне рассылки уведомлений крупными операторами о повышении тарифов с нового года.