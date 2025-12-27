Ричмонд
В Ташкентской области после столкновения полностью выгорели грузовик и «Кобальт»

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). Сегодня в соцсетях стали активно распространяться кадры серьёзного ДТП, произошедшего в Ташкентской области. На видео и фотографиях были запечатлены две машины, полностью объятые пламенем — легковой автомобиль «Кобальт» и грузовая «Газель». В некоторых публикациях появлялись слухи о жертвах аварии.

Источник: Vaib.Uz

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Ташкентской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, сегодня, 26 декабря, примерно в 18:45, на 40-м километре автодороги «Карасу-Бука-Бекабад» в Букинском районе произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля «Кобальт» под управлением 34-летнего водителя и грузового автомобиля «Газель» под управлением 40-летнего водителя.

В результате столкновения оба транспортных средства полностью сгорели, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время по факту аварии проводится расследование.