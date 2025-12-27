В Ташкентской области после столкновения полностью выгорели грузовик и «Кобальт»

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Ташкентской области прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, сегодня, 26 декабря, примерно в 18:45, на 40-м километре автодороги «Карасу-Бука-Бекабад» в Букинском районе произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля «Кобальт» под управлением 34-летнего водителя и грузового автомобиля «Газель» под управлением 40-летнего водителя.
В результате столкновения оба транспортных средства полностью сгорели, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
В настоящее время по факту аварии проводится расследование.