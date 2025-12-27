В Ташкентской области после столкновения полностью выгорели грузовик и «Кобальт»

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). Сегодня в соцсетях стали активно распространяться кадры серьёзного ДТП, произошедшего в Ташкентской области. На видео и фотографиях были запечатлены две машины, полностью объятые пламенем — легковой автомобиль «Кобальт» и грузовая «Газель». В некоторых публикациях появлялись слухи о жертвах аварии.