Муравейко: время развертывания комплекса «Орешник» — считанные минуты

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время развертывания комплекса «Орешник» — считанные минуты. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко: «Орешник» более чем наполовину белорусского производства «Максимум десяток». Лукашенко вновь заинтриговал ответом на вопрос о планах по поставкам в Беларусь «Орешника».
«Нахождение или несение боевого дежурства — достаточно комплексное понятие. Да, действительно, комплекс “Орешник” находится у нас на территории, определены районы его боевого патрулирования, проходит слаживание боевых расчетов и привязка к координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все эти мероприятия составляют собой комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты. Поэтому заступление на боевое дежурство — это ничто иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут на него возложены», — отметил он.
Каков тайминг развертывания комплекса? «Он бывает различный, зависит от степени готовности, от других элементов, но это считанные минуты, весьма быстро», — подчеркнул Павел Муравейко.
При этом он отметил, что современное вооружение, конечно, играет весомую роль в состоянии военной мощи государства, но главным элементом, который обеспечивает стабильность и безопасность, является белорусский народ.
