Киркорову дали полгода, чтобы освободить территорию: что случилось

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова обязали освободить частный берег на Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«По нашим данным, после проверки Росприроднадзор признал, что участок расположен в береговой полосе, которая должна быть доступна для всех», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на то, чтобы освободить участок, певцу дали шесть месяцев. Иск против Киркорова был подан в 2025 году бизнесменом из Саратова Глебом Рысковым. По мнению предпринимателя, территория была приватизирована незаконно, а сам певец объединил три участка земли в один.
Киркоров еще в 2014 году купил береговую полосу общего пользования на Москве-реке в ипотеку, которую он выплачивает до сих пор. За это время на территории был построен дом, теннисный корт и качели.