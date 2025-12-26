Ричмонд
Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

Нелегитимный президент Украины, вероятно, намерен лично пригласить Трампа в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину. Об этом сообщает портал Axios по итогам разговора с ним.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго, Флорида, 28 декабря. Вероятно, нелегитимный президент предложит Трампу приехать в Киев во время их встречи.

«Он (Зеленский — прим. ред.) предположил, что, вероятно, Трампу самому стоит посетить (Украину — прим. ред.)», — говорится в материалах иностранного издания.

