Главарь киевского режима Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину. Об этом сообщает портал Axios по итогам разговора с ним.
Журналист Axios Барак Равид сообщил, что Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго, Флорида, 28 декабря. Вероятно, нелегитимный президент предложит Трампу приехать в Киев во время их встречи.
«Он (Зеленский — прим. ред.) предположил, что, вероятно, Трампу самому стоит посетить (Украину — прим. ред.)», — говорится в материалах иностранного издания.
