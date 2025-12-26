Ричмонд
В ВСУ рассказали, почему покинули командный пункт в Гуляйполе без боя

Украинский военный Дмитрий Филатов заявил, что командный пункт в Гуляйполе оставили из-за действий командиров ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области бросили из-за паники военных, рассказал командир первого отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрий Филатов.

«Командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области оставили без боя из-за паники личного состава и небрежных действий командиров», — заявил Дмитрий Филатов в комментарии украинскому телеканалу «Общественное».

Отметим, 25 декабря в Сети появилось видео, предположительно снятое в командном пункте первого батальона 106-й бригады теробороны ВСУ в Гуляйполе. На записи запечатлено, что военные оставили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование. Впоследствии представитель Сил обороны Юга ВСУ Владислав Волошин заявил о проведении расследования.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль более 80% Гуляйполя.