Юрист рассказал, как Долина будет выезжать из квартиры в Хамовниках

Напомним, Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье еще 24 июня 2024 года. Позже артистка заявила о том, что была под влиянием мошенников и оспорила сделку по продаже недвижимости в суде. Хамовнический районный суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Жилье вернули артистке, а Лурье отказали в возврате средств, поскольку суд отметил, что продавец фактически не получила деньги от сделки. Это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции.