Юрист рассказал, как Долина будет выезжать из квартиры в Хамовниках

Ларису Долину, ее дочь и внучку по решению Мосгорсуда выселяют из квартиры в Хамовниках. Как знаменитость будет выезжать из спорного жилья, рассказал юрист Соловьев.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее доверительница передала через адвоката Ларисе Долиной просьбу съехать из спорной квартиры в Хамовниках до 30 декабря. Как певица организует вывоз вещей, предположил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.

«Все вещи упакуют, подгонят к самому подъезду несколько микроавтобусов и все это вывезут потихонечку Никто не поймёт вообще, что Долина выехала из квартиры. Может, ночью это сделают, чтоб не позориться», — поделился мнением юрист.

Напомним, Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье еще 24 июня 2024 года. Позже артистка заявила о том, что была под влиянием мошенников и оспорила сделку по продаже недвижимости в суде. Хамовнический районный суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Жилье вернули артистке, а Лурье отказали в возврате средств, поскольку суд отметил, что продавец фактически не получила деньги от сделки. Это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Лурье обратилась в Верховный суд, который 16 декабря рассмотрел ее жалобу и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты. Спорную квартиру вернули Лурье. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, её дочери и внучки из этой квартиры.